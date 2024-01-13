وفاة الفنان غسان مكانسي.. ونقابة الممثلين تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا، اليوم السبت، الفنان السوري غسان مكانسي عن عمر ناهز الـ 74 عاما.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين خبر الوفاة، في بيان جاء فيه: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل القدير الفنان غسان مكانسي، لروح فقيدنا الرحمة ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

يذكر أن، غسان مكانسي هو ممثل ومخرج إذاعي ومسرحي وشغل منصب مدير مسرح نقابة الفنانين السورية وأمين سر النقابة سابقا، وقدم أعمالا فنية متميزة، من بينها "البيوت أسرار، وحي المزار، والفراري".