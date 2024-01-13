فن ومشاهير

وفاة الفنان غسان مكانسي.. ونقابة الممثلين تنعيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا، اليوم السبت، الفنان السوري غسان مكانسي عن عمر ناهز الـ 74 عاما.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين خبر الوفاة، في بيان جاء فيه: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل القدير الفنان غسان مكانسي، لروح فقيدنا الرحمة ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

يذكر أن، غسان مكانسي هو ممثل ومخرج إذاعي ومسرحي وشغل منصب مدير مسرح نقابة الفنانين السورية وأمين سر النقابة سابقا، وقدم أعمالا فنية متميزة، من بينها "البيوت أسرار، وحي المزار، والفراري".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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