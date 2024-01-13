ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجمهور تيزر خاص حمستهم من خلاله لألبومها القادم، حيث ضم كفرات ألبومات قديمة لها، وكتبت كارول عبر حسابها الخاص محمسةً متابعيها بالقول: "ألبوم جديد قادم".

وفي وقت سابق، إحتفلت كارول سماحة بعيد الميلاد المجيد في منزلها في مصر مع عائلتها، وحضرت الممثلة المصرية إلهام شاهين التي نشرت مجموعة من الصور من المناسبة وكتبت تعليقاً: "عيد ميلاد مجيد وسنة سعيد، أخي و صديقي الغالي جدا د. وليد مصطفى و زوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة .. كل سنه و إنتم إخواتي الغاليين و دايما مع بعض . أتمنى لكم السعاده ..سنه حلوة عليكم حبايبي".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- كارول سماحة‬⁩ تعلن عن مفاجأت كبيرة في ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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