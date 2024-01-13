نسرين طافش تستمتع بفطورها والطقس المشمس.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور، بدت فيها وهي تستمتع بفطورها والطقس المشمس.

وعلقت نسرين طافش على المنشور قائلة: "توكيدات هامة لتبدأ بها يومك من لويز هاي ، اقرأها بعيون قلبك و استشعر حضورها : الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة استمع بحب إلى رسائل جسدي".

وكانت نسرين طافش قد كشفت عن تعاقدها على بطولة مسلسل "بدون مقابل"، حيث نشرت مجموعة صور خلال تعاقدها على المسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعين وكتبت معلقة: "انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل )"، وتابعت كاشفةً عن فريق العمل بينهم أنه إخراج جمال عبدالحميد وتأليف حسام موسى وإشراف عام أحمد جابر "مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل".

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