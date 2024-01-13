رمضان 2024.. طارق الجنايني يعلن بدء تصوير "لحظة غضب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المنتج طارق الجنايني عن انطلاق تصوير مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل 2024.

ونشر "الجنايني" صورة كلاكيت العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، مسلسل لحظة غضب ، رمضان 2024 على واتش إت".

مسلسل "لحظة غضب" بطولة الفنانة صبا مبارك، مدير التصوير محمد عبدالرؤوف، إخراج عبدالعزيز النجار.

ويُعرض حاليا للمنتج طارق الجنايني والمخرج عبدالعزيز النجار، مسلسل "حالة خاصة"، بطولة: غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، تأليف مهاب طارق.



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