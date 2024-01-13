سلاف فواخرجي تدافع عن باسم مغنية برسالة مميزة.. وهكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي رسالة للممثل اللبناني باسم مغنية بعد الحملة التي وجهت ضده.

وكتبت سلاف: "باسم الغالي

صدقني أنتَ لست محتاجاً للتبرير

فمن يعرفك ويعرف أخلاقك وتربيتك

ومحبتك للناس بالعموم ولزملائك بالخصوص ولمهنتك أولاً وأخيراً

ولسوريا تحديداً ، لايمكنه للحظة أن يفهمك بشكل مغلوط …

ومن لم يبذل جهداً في سماع حديثك ويكتفي فقط بالعناوين

لا يستحق منك عناء التبرير ،

ولست محتاجاً للدفاع عن نفسك

ولكني أفهمك ونحن محاطون بمستنقع من الوحل وضعفاً في البصيرة والكثير من الوصاية والتفنن في الكراهية والموهبة في الظلم … انشغل عنهم بالمحبة ياصديقي".

ورد باسم مغنية على كلام سلاف قائلاً: "سلاف النجمة الكبيرة بنت الأصل . رسالتك هذه شهادة صادقة تغني عن كل التبريرات.كل الحب لوفائك".

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