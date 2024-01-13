بعد فترة طويلة.. دوا ليبا تدخل بعلاقة حب جديدة وهذا حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة طويلة من الوحدة، أكدت تقارير صحافية عالمية، أن الفنانة العالمية دوا ليبا تواعد الممثل البريطاني كالوم تيرنر، وأنه قد تم مشاهدتهما وهما يرقصان سوياً في حفل في لوس أنجلوس ليل الأربعاء.



كما أشارت المصادر الخاصة لموقع "الصفحة السادسة"، أنهما دخلا علاقة حب مؤخراً، لكن هناك إعجاب قوي من الطرفين، وعلاقتهما مذهلة ويوجد كيمياء بينهما، وقال: "تيرنر يُسعد دوا وهي متحمسة لرؤية ما ستؤول إليه الأمور".

وأردف المصدر: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت العلاقة بين دوا وكالوم ستدوم على المدى الطويل، لكنهما معجبان ببعضهما بالتأكيد. لديهم بعض الأصدقاء المشتركين الذين يعتقدون أنّهما يشكّلان ثنائياً رائعاً".