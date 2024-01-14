إنجي علاء تهنئ درة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت السيناريست إنجي علاء، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، الفنانة درة بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت إنجي مقطع فيديو لصور تجمعهما، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد دودو، أتمنالك السعادة دائما".

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x": "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن إنجي علاء أعلنت مؤخرًا تأجيل عرض مسلسل "الراكون"، بطولة الفنان يوسف الشريف، لأسباب إنتاجية ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

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