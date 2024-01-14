شاهد.. يوشا السياري تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها وتكلفتها

كشفت الشهيرة على تطبيق TikTok، يوشا السياري عن عدد العمليات الجراحية بهدف التجميل التي خضعت لها كما كشفت في تصريحات إعلامية عن تكلفتها.
وأوضحت السياري انها خضعت لجراحة تجميلية في الأنف منذ 7 سنوات بلغت قيمتها 30 ألف ريال، كما خضعت لتجميل الأسنان ب 40 ألف ريال. كما كشفت أنها أجرت جراحة لتجميل منطقة اللغلول ب 15 ألف ريال وجراحة لنحت الجسم ب 50 ألف ريال.
كما أوضحت أنها تجري إجراءات تجميلية بشكل منتظم عند عيادات التجميل فقامت بحقن شفاهها 4 مرات باستخدام الفيلر بلغت تكلفة المرة 1500 ريال كما حقنت 3 إبر نضارة لبشرة الوجه ب 3000 ريال للإبرة كما حقنت بوتوكس مرتين ب 1500 ريال في المرة الواحدة.
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