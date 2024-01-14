فن ومشاهير

جورجينا رودريغيز بإطلالة رائعة كشفت عن رشاقة جسمها

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وحبست الأنفاس بإطلالة مدهشة أظهرت رشاقتها بشكل واضح.


وإرتدت جورجينا رودريغيز كورسيه ضيق باللون الأسود من دون أكمام ومحدد عند الخصر، ونسقت معه سروال من الجنيز ضيق من الجهة العليا، أبرز رشاقة خصرها.
كما أرفقت إطلالتها بمجموعة أكسسوارات مدهشة وقيمة.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي إلى جانب حبيبها لاعب كرة القدم ، وقد ظهرت وهي تتناول حلوى القطن بطريقة غريبة للغاية، أثارت إهتمام الجمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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