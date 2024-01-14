جورجينا رودريغيز بإطلالة رائعة كشفت عن رشاقة جسمها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وحبست الأنفاس بإطلالة مدهشة أظهرت رشاقتها بشكل واضح.

وإرتدت جورجينا رودريغيز كورسيه ضيق باللون الأسود من دون أكمام ومحدد عند الخصر، ونسقت معه سروال من الجنيز ضيق من الجهة العليا، أبرز رشاقة خصرها.

كما أرفقت إطلالتها بمجموعة أكسسوارات مدهشة وقيمة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي إلى جانب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وقد ظهرت وهي تتناول حلوى القطن بطريقة غريبة للغاية، أثارت إهتمام الجمهور.

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