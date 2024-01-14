توقيع إتفاقية شراكة بين "موسم الرياض" والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للترفيه فيصل بافرط والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في لندن أمس بهدف التعاون خلال موسم الرياض لهذا العام لخلق تجربة تجمع بين الموضة والترفيه، ضمن الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي يتم تنظيمها.

وتتضمن الاتفاقية التعاون لإطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.

وفي هذا النطاق صرّح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".

وعبّر آل الشيخ عن شكره وتقديره لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائبه حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال. من ناحيته، أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض 2024 : "سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع، وتنوع الثقافة في المنطقة".