ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل اللإجتماعي صورة نادرة للممثلة السورية ديمة قندلفت، برفقة شقيقتها، ليكون إحدى الإطلالات القليلة جداً لها على الإعلام.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشبه الواضح في ملامح الشقيقتين، كما أكدوا على جمالهما مع أن الصورة قديمة.

وكانت ديمة قندلفت قد فاجأت الجمهور، حيث ظهرت من أمام حوض السباحة بإطلالة إعتبروها جريئة نوعاً ما.

وقد أطلت ديمة بروب إستحمام طويل باللون الزهري، يبدو أنها كانت ترتدي ملابس سباحة تحتها، ومن المعروف عنها أنها تحب السباحة كثيراً وتمارس هذه الرياضة بشكل مستمر.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلى شقيقة ديمة قندلفت.. الشبه بينهما كبير للغاية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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