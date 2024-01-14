بالقبلات.. كارول سماحة تروّح لمفاجأة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي عبارة عن رموز لثلاث قبلات بالاضافة الى كلمة "قريبا" وتفاعل الجمهور مع هذا المنشور الذي لم تكشف فيه اي تفاصيل وعلق المحبين مشيرين الى حماستهم لمعرفة ما تخبئه كارول لمحبيها فكتب أحدهم : " بكفي تشوقينا زيادة وانا شوق زيادة بطل صرت اعد وما بعرف قديش بدي اعد. . الي بعرفو اني متشوقة على نار .. مشتاقة و متشوقة يا قلبي هيك حالتي" ومعجب آخر علق وكتب: "امتى كارول ؟؟ نفذ صبرنا "

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