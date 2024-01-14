أبو يكشف سبب تأجيل طرح ألبومه الجديد وهذا موقفه من قرار التمثيل

أكد الفنان المصري، أبو، ان سبب تأجيل طرح ألبومه الجديد، يعود الى الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يصّح أن يطرح أغاني تتضمّن كلامًا رومنسيًا في ظل الأحداث الجارية في فلسطين.

وأضاف “أبو”، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج “سبوت لايت” على قناة “صدى البلد”، أنه انتهى بالفعل من تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد ولم يبق سوى ثلاث أغنيات فقط، كاشفًا انه يعمل حاليًا على أغنيات تناسب الوضع المتأزم في غزة.

وأوضح “أبو” أن فلسطين تتعرّض للقصف منذ عقود، ولكن الحرب هذه المرّة أشد قسوة و”فُجر”، في ظل إغلاق المجتمع الأجنبي أعينهم عن ما يحدث في فلسطين من قتل للأطفال، فكان يجب تأجيل طرح الألبوم حتى تهدأ الأوضاع والوقت يسمح بذلك.

وأكد أبو على أن مصر أكثر بلد داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسي حول تصاعد العنف ضد أهل قطاع غزة، وحرصه على تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين.

وكشف أبو عن موقفه من قرار التمثيل وحبّه للمسرح الغنائي، بجانب كواليس أغنيته الجديدة التي قدمها ضمن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، وتحدث عن أمنيته في العام الجديد وتوقعاته لـ ٢٠٢٤. ولفت أن مهرجان الجونة خرج بتصميم مميز هذا العام، معربًا عن فخره بكونه جزءا من المهرجان هذا العا حيث تمّ عرض ١٠ أفلام فلسطينية، دعما للأشقاء في ما يحدث معهم بالقطاع من اعتداءات.

وأضاف أن دخوله مجال التمثيل يحتاج خطة معينة، معلقا: “أشفق على الممثل بسبب المجهود الشاق الذي يقوم به”.

مشيرا إلى أنه في الفترة المقبلة يجهّز لعمل خاص سيعلن تفاصيله لاحقًا.

وأنهى أبو حديثه متمنيًا النصر للأشقاء الفلسطينيين والازدهار لمصر، وأن تكون ٢٠٢٤ بداية الخير على مصر.