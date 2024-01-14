تامر حسني بأقوى حفلات مهرجان دبي.. أجواء رائعة وحضور حاشد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور الآلاف من محبّيه، أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا فنيًا كبيرًا ن يوم أمس السبت 13 يناير ضمن فعاليات مهرجان دبي في الإمارات.

اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور الذي تفاعل مع أغنياته حتى ساعات متأخرة من الليل، وبين الأغنيات: “حلو المكان”، “كل مرة”، و”يا أنا يا مفيش”، و”بنت الايه”، و”قرب حبيبي”، و”تلفوني رن”، و”ليه طله”.

وأشعل تامر حسني الأجواء بأغنيات ألبومه الجديد “هرمون السعادة”، وأحدثها أغنية “موحشتكيش” التي أصدرها من أيام، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين حفظوا الكلمات وردّدوها معه.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الحفل وعلّق قائلاً: “من حفل مهرجان دبي ، شكراً للحضور الكريم من جماهير الامارات و كل الجاليات العربيه نورتوني”.

يذكر أن أغنية “موحشتكيش” التي أصدرها تامر حسني من ألبومه الجديد “هرمون السعادة”، هي من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، والكليب من إخراج تامر أيضًا، وحقق أكثر من 7.5 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدوره على “يوتيوب”.