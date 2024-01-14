ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنان اليمنية بلقيس ليلة أمس خلال إحيائها خفلها في دبي واختارت بالتنسيق مع الستايلست اللبناني الشهير سيدريك حداد إطلالة كاملة من توقيع دار الأزياء العالمي جيفانشي Givenchy وهو عبارة عن فستان أحمر اللون من الميش يتميز بلوغو دار الأزياء عليه وهو شفاف عنذ الكتفين واليدين ومن الاسفل تحت الركبة وتم تنسيق خذاء ذو كعب عال من اللون نفسه واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة اضافة الى مكياج ناعم يبرز ملامحها الجميلة.

ويبلغ سعر الفستان على موقع شراءه 2185 يورو اي حوالي 2395 دولار أميركي.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مميزة لـ بلقيس من توقيع Givenchy في حفلها بدبي.. وهذا سعر الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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