تعرف على فعاليات مهرجان المسرح العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم، الأحد، ثلاثة عروض مسرحية بمهرجان المسرح العربي، وهو الإماراتي "زغنبوت" للمخرج محمد العامري علي مسرح الرشيد.

ومن تونس عرض "حلمت بيك البارح" للمخرجة لبني مليكة وإبراهيم جمعة علي مسرح المنصور، ومن مصر عرض "البؤساء" للمخرج محمود حسن حجاج علي المسرح الوطني.

وكان حصل عرض "البؤساء"، على العديد من الجوائز، منها : "جائزة أفضل مخرج مركز ثالث وأفضل ديكور من مهرجان جامعة عين شمس وأيضا أفضل مخرج بالدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

مسرحية "البؤساء" عن رواية البؤساء للكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هوجو، تم تقديمها على مسارح عديدة وحققت نجاحات كبيرة، والعرض رغم انه يحمل في مضمونه أحداث درامية مأساوية إلا أن مخرج العمل استطاع ان يضفي عليها نوع من الكوميديا حيث استطاع أن يحول العرض من التراجيديا إلى الكوميديا دون التأثير على دراما النص الأصلي.

العرض بطولة ميرنا أحمد، ومينا مجدي، وحسام أحمد، ونورا نبيل، وعمر فتحي، إضاءة أحمد طارق، ملابس هدير عاطف، تصميم عرائس رنا شامل، موسيقى إسلام علي، مخرج منفذ ومدرب تحريك عرائس مهند المسلماني،اعداد وإخراج محمود حسن حجاج.

معلومات عن مهرجان المسرح العربي

يشار إلى أن مهرجان المسرح العربي، يصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضًا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي.

يذكر أن لجنة اختيار العروض متكونة من د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من: مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).