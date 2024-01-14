بطولة شيري عادل.. موعد طرح فيلم "أصل الحكاية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" الملصق الدعائي الرسمي للعمل، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح الفيلم بدور السينما، إذ من المقرر أن يكون متاحا للجمهور يوم 25 يناير الجاري.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، علاء مرسي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود.

جدير بالذكر أن شيري عادل تنتظر أيضا طرح فيلمها الجديد "عادل مش عادل" والذي يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي.

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