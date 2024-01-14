“مش عملية تجميل”.. رانيا يوسف تخضع لجراحة وتطمئن محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف، طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، حيث أكدت أنها لا علاقة لها بما تم تداوله عن أنها أجرت عملية تجميل.

وطمأنت رانيا جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “الحمد لله كان عندي مشكلة صحية وعملت العملية وعدت على خير الحمد لله، ودلوقتي أنا كويسة جدًا الحمد لله”.

وتابعت: “مش عملية تجميل ومالهاش دخل بعمليات التجميل خالص، والحمد لله عدت على خير وبشكر كل الجمهور لسؤالهم عني”.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل، من خلال أحدث أعمالها الدرامية حكاية “مجنون ليلى” من مسلسل “فوبيا”.

وظهرت رانيا في الصور التي نشرتها على حسابها بـ”إنستغرام” بكواليس مسلسل “فوبيا” مع أبطال العمل، والذي تشارك فيه ابنتها نانسي كأوّل تجربة لها في عالم الفن، وعلّقت رانيا على الصور قائلةً: “حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل “فوبيا”، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ‏أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي”.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌ من: رانيا يوسف، سوسن بدر، أحمد عبد المجيد، توني ماهر، منير مكرم… وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.