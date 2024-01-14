أحمد العوضي يكشف حقيقة تعاونه مع ياسمين عبد العزيز بفيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “مساء الإمارات” الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد على تلفزيون الإمارات، تحدث الفنان أحمد العوضي عن إمكانية تقديمه فيلماً كوميدياً مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي: “أنا مش بحسبها ممكن وارد أه ووارد لا، السيناريو هو اللي بيحكم”.

كما تحدث أحمد العوضي خلال اللقاء عن تقديمه لشخصية الشاب الإسكندراني في فيلمه الجديد “الإسكندراني” وقال: “الحمد لله استقبال إخواتي في إسكندرية كان فوق ما أتخيل حب الناس فضل من ربنا أنا مليش يد فيه، أي شخصية بعملها سواء صعيدي أو إسكندراني بشتغل عليها بحيث إنها تطلع بتفاصيلها لما حد يشوفها يصدق إنه إسكندراني، وبعدت عن الكليشيهات اللي الناس معتادة عليها عملته طبيعي زي ما هو موجود وبشوفه في الشارع، في فرق بين اللي بنشوفه في التليفزيون وبين اللي بنشوفه في الشارع أنا بعمل الحقيقي بطلعها باللي عينه شافته”.

وتابع: “لما ذاكرت الإسكندراني نوع الدراما مختلف الصراع بين أجيال بين الأب وابنه، والناس بتستنى مني لزمات محددة بحب أعملهالهم”.

يذكر أن فيلم “الإسكندراني” من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل، ويروي قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياته اليومية، كما يتناول الفيلم عدة قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري.