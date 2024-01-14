الموت يفجع هند ومرام ومي البلوشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت كل من الفنانة هند ومرام ومي البلوشي عن وفاة جدهن.

وقالت هند عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “إنا لله و إنا اليه راجعون بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق الله العظيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي محمد محمد عبدالله الشعيبي والد أمي”.

كما قالت مرام من جانبها: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” لله ما أخذ، وله ما أعطى سبحانه وتعالى ببالغ الأسى والحزن تنعى عائلة الشعيبي فقيدهم الغالي جدي محمد عبدالله الشعيبي ظهر السبت وسيوارى جثمانه يوم الأحد في مقبرة الصليبخات وإنا لله وإنا إليه راجعون”.