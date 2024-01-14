مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا" لدعم المنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى المطرب الشاب مصطفى غانم، من تسجيل وتصوير أغنيته الجديدة «ملوك أفريقيا» والتى يبدأ فر الايام القادمة اذاعتها على القنوات وعبر قناته على اليوتيوب، وذلك بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية التي يشارك بها منتخب مصر لكرة القدم في تحدي جديد لأبطال القارة.



وقال مصطفى غانم عن أغنيته الجديدة انها إهداء منه لمنتخب مصر والشعب المصري ، لرفع الروح المعنوية للاعبين في مشوارهم مع البطولة الجديدة التي يطمح الجميع لتحقيقها، بعد غياب سنوات.

من ناحيته قال الشاعر جمال سويد أن أغنية "ملوك أفريقيا" حالة خاصة جدا كتبها بنابع وطنى ليساعد فى تشجيع اللاعبين وتحميسهم لبذل أقصي مجهود وكذلك الجماهير لنلتف جميعا خلف منتخبنا الوطني.

جدير بالذكر ان أغنية «ملوك أفريقيا» غناء و ألحان المطرب مصطفى غانم ، كلمات الشاعر جمال سويد و توزيع يوسف الفايد ، ميكس وماستر محمد جودة و باص جيتلر ماجد يحيي و جيتار أحمد المهدي والأشراف الفنى لهدي على وباسل المرسي pod .

مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"

مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"

مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"