مروة ناجي تشوق جمهورها لـ"معلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المطربة مروة ناجي، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، من خلال ملصق تشويقي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مروة، نشرت الملصق، مصحوبا باسم الأغنية "معلش"، وكتبت بالإنجليزية "قريبا".

طرحت المطربة مروة ناجي، في موسم الصيف الماضي، أغنية بعنوان "أبو الغضب"، من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وتولت توزيعها عبر المنصات شركة ديجيتال ساوند.

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