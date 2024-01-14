شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو نسب" يجمع 594 ألف جنيه أمس السبت بإجمالى إيرادات 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت 594 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس السبت، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن 35 مليون جنيه ، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى والذى انطلق عرضه أمس الأربعاء 3 يناير، فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف والذى انطلق عرضه اليوم الخميس 4 يناير.

واستقبلت دور العرض اليوم الخميس أيضاً أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، كما يعرض في الموسم يوم 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام المقرر عرضها خلال شهر يناير الجارى.