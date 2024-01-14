شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أحيوا حفلات افتتاح البطولات الرياضية.. أبرزهم محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد مصر دائمًا في كل المحافل الدولية سواء سياسية أو فنية أو رياضية وغيرها، ولأنها هوليود الشرق وأم الفن العربى، تجدها دائمًا في حفلات افتتاح البطولات الرياضية الكبيرة داخل القارة الأفريقية وخارجها، وكان آخرها مشاركة النجم محمد رمضان في إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

وتأتى مشاركة محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمس ليعيد الأذهان إلى تألق نجوم الغناء المصرى فى افتتاح وختام البطولات الرياضية الكبرى على مدار تاريخها، ويرصد ”الخليج 365” خلال السطور التالية أبرز نجوم الغناء الذين شاركوا فى افتتاح وختام البطولات الرياضية الكبرى بداية من الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، وتامر حسنى، وحكيم، وويجز، وأخيرًا محمد رمضان.

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير يعد أول من شارك في حدث رياضى دولى حيث شارك بالغناء في ختام دورة ألعاب البحر المتوسط بفرنسا سنة 1991 وقدم أغنية "وسط الدايرة" وشاركته فى الحفل المطربة أميرة.



محمد منير

عمرو دياب

شارك الهضبة عمرو دياب فى احياء حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية، التي استضافتها مصر عام 1991، وغنى الأغنية الشهيرة "بالحب اتجمعنا" والتى تم تق وتم تقديم الأغنية بثلاثة لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية والاغنية مثلت علامة في تاريخ أغاني المناسبات، وحققت شهرة كبيرة مكنتها من الاستمرار حتى الآن ليعيد تقديمها مرة أخرى لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، وكتب الكلمات العربية للأغنية الشاعر الراحل مجدي النجار، وكتبت الفنانة شيرين رضا الكلمات الفرنسية، وكانت وقتها زوجة عمرو دياب، وكتب كلماتها الإنجليزية الملحن مودي الإمام.



عمرو دياب يغنى بالحب اتجمعنا

تامر حسنى

شارك النجم تامر حسنى في احياء حفل افتتاح بطولة كاس العالم لكرة اليد رقم 27 التي أقيمت فى مصر عام 2021، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم عرض غنائى راقص مبهر.



تامر حسنى فى حفل افتتاح بطولة كاس العالم لكرة اليد بمصر 2021

ويجز

شارك نجم الراب ويجز المصرى بالغناء خلال حفل ختام كأس العالم فى قطر عام 2022، حيث قدم أغنيته "عز العرب" بملعب لوسيل، وذلك بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، وأشعل ويجز الجماهير وسط فريق راقص من حوله وظهر ويجز بالجلباب.



ويجر من حفل ختام كأس العالم فى قطر 2022

حكيم

من النجوم المصريين الذين شاركوا بالغناء فى أكثر من محفل رياضى كبير، اذ غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، إضافة إلى المطربة العالميّة دوبيه من كوت ديفوار الحائزة على جائزة جرامي سنة 2004 والتي غنت باللغة الفرنسية.

حكيم شارك أيضًا فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية بمصر عام 2019 وغنى أغنية "متجمعين" التى ابهرت جميع المصريين والعالم كله نظرا لقوة الأداء التى تميز بها وتم إذاعتها بثلاث لغات وهى العربية والإنجليزية والفرنسية، وغني بجواره النيجيري فيمي كوتيه باللغة الإنجليزية.



حكيم من افتتاح كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019

محمد رمضان

شارك النجم محمد رمضان في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 المقامة حاليًا على ملعب الحسن واتارا بـ كوت ديفوار، وغنى أغنية "أبيدجان كلنا واحد"