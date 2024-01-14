شكرا لقرائتكم خبر عن Pixar تعتزم تسريح نصف موظفيها بسبب انخفاض إنتاج الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير عالمية، عن أن شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة Pixar التابعة لاستوديوهات ديزني، تعتزم تسريح نصف موظفيها في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب انخفاض وتيرة عمليات إنتاج الأفلام والمسلسلات العام الماضي وهو ما يعد تراجع في الإيرادات.

ووفقًا لمنصة فاريتي، فإن شركة Pixar العالمية ستقوم بتسريح عدد غير محدد من الموظفين في النصف الخلفي من عام 2024، ونقلت الصحيفة عن منصة TechCrunch أن التقديرات المضمنة لعمليات التسريح ستصل الى 20% من القوي العالمة في الشركة التي سيتم الاستغناء عنها وليس النصف، وهو ما قد يصل الى ترك الشركة بحوالي 1000 موظف فقط.

تبدأ المناقشات المحيطة بتسريح العمال الآن مع انتهاء الإنتاج على العديد من المسلسلات والأفلام التي كانت قيد العمل في عام 2023، وتتضمن قائمة أفلام بيكسار القادمة فيلم "Inside Out 2" في عام 2024، و"Elio" في عام 2025 وفيلمين آخرين من المقرر إصدارهما في عام 2026.

وسبق ووصلت ديزني إلى هدفها في تسريح 7000 موظف في مايو الماضي، وذلك على مدار ثلاث موجات من عمليات الاستغناء الكبيرة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في فبراير 2023، ركزت عمليات التصفية هذه بشكل كبير على أقسام وسائل الإعلام، بما في ذلك شركة البث المباشر Disney + التي لم تحقق أرباحًا بعد.