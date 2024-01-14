بالصور .. تفاصيل أول أيام عرض مسرحية "هالو فرجينيا"

ياسر رشاد - القاهرة - شهد أول أيام العرض المسرحي «هالو فرجينيا» للمخرج أحمد كامل، حضورًا كامل العدد لفرقة مسرح كوم للثقافة والفنون والذي أقيم على سرح الحياة .

وجرى العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث، وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث العائلة على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية، ومواجهة مشاكل التطور والتكنولوجيا التي شاهدتها مصر في الأوقات الأخيرة، وفى أول أيام العرض حضور جماهيري غفير.

هالو فرجييا

وأوضح كامل أن فكرته لهذا العمل الفني هي ربط الست كوم التلفزيوني بالمسرح.

تدور أحداث المسرحية عن مشاكل التطور والتكنولوجيا التي شاهدتها مصر في الأوقات الاخيره ويتبين فيها الاستخدام الصحيح والاستخدام الخطأ بشكل اجتماعي كوميدي ويدور حوار المسلسله المسرحي الكوميدي بجميع حلقاته عن اسره ابو الوفا التي تقدم كل حلقه مشكله من مشاكل المجتمع المصري باختلاف وتقديم حلها بشكل صحيح.

هالو فرجييا

مسرحية هالو فرجينيا بطولة رجب حامد، محمد فؤاد، نيفين الكردي، محمود أوطه، عبدالله أسامه، ندي سعيد ومن الوجوه الصاعده محمد طارق، غاده ياسر، محمد ثروت، يوسف غرام، محمود نجم، أنس أحمد، صابر حسين، محمد صالح، محمد ثروت، عبدالله سامي، أمل علي، أشواق محروس، محمد سراج، محمد جابر عمرو أمام، احمد حامد، حمدي عبد الستار، محمد تايكوندو، عبد الرحمن ناصر، محمد درويش، علي محمد، المطرب عبد الرحمن بيدو، العرض المسرحى من تأليف إيناس موسي، ومن إخراج أحمد كامل.

جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج أحمد كامل العرض المسرحى " ست البيت ".

تدور أحداث المسرحية حول الاختلافات والآراء الشائعة هذه الأيام بأن الرجل مثل المرأة والمرأة مثل الرجل والذي يفعله الرجل يصلح أن تفعله المرأة والعكس صحيح، فهذه المسرحية توضح أن الرجل رجل والمرأة مرأة، وأن الله عزل وجل خلق الرجل له قدرات وواجبات في الحياة وأيضا خلق المرأة لها واجبات وقدرات أيضا وانه يوجد أشياء كثيرة لا يمكن تفعلها المرأة مثل الرجل وأشياء أخرى لا يمكن أن تفعلها المرأة مثل الرجل، ولكل منا حياة مخلوق إليها وهذا ما سترونه في مسرحية ست البيت بشكل كوميدي أجتماعي..

مسرحية ست البيت بطولة الفنان محمد الشربيني، الفنانة نيفين الكردي، المطرب عصام شعبان عبد الرحيم، الفنان محمود أوطه، الفنانة سما حسام، الطفلة الصاعدة جني محمود، الفنان محمد أبو يوسف، الفنان عبد الرحمن محمد، الفنان خالد بيبو، الفنانة أروى احمد، الفنانة داليا حسن، الفنان على محمد، المخرج المنفذ المسرحية محمد عبد الرحمن ومساعد المخرج إيناس موسى، وتأليف وإخراج أحمد كامل..