الشاعر منصور العذبه يستعد لإطلاق ديوانه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الشاعر منصور العذبه عن أن الشعر يُعد من الأدبيات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء والمثقفين والمحبين للغة العربية، فلكل شاعر أسلوب شعري متميز يجمع بين الأصالة والحداثة في نفس الوقت، كما يتميز أيضًا بالتفاعل العاطفي القوي مع المواضيع التي يتناولها الشاعر في قصيدته وإبداعاته الكتابية.

ويتضمن العديد عروض شعرية وفقرات فنية من الاغاني التي تعبر عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية، والتي تتميز بالعمق والإحساس الشديد، حيث يتمتع المطرب محمود فرج بشعبية كبيرة في العراق والعالم العربي.

ومن المتوقع يضم مجموعة من القصائد الرائعة التي تعبر عن الحب والغرام والهوى والأمل والألم.



ويأمل المطرب منصور العذبه، أن يحظى ديوانه الجديد بالاستقبال الذي يستحقه من الجمهور، وأن تصل قصائده إلى قلوب القراء وتكون مصدر إلهام وتأثير على حياتهم.