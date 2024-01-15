بصور بجودة رديئة للغاية.. تولين بكري تكشف سبب غيابها عن الجمهور!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية تولين بكري عن سبب غيابها عن الجمهور لهذه الفترة الطويلة، بمنشور شاركته عبر حسابها الخاص.

وقد لفتت تولين الأنظار برداءة جودة الصور التي شاركتها، وكأنها قديمة للغاية، وعلقت: "حبايبي.. لكل اللي عم يسالوني انا ليه موفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص الانستغرام!! برجع وبقول من لما تهكر حسابي القديم اللي كان عليه مايقارب المليون وانا صار عندي ردة فعل عكسية . صرت بكره فوت وكون فعالة يمكن من خوفي انو يرجع يتهكر حسابي الجديد.. ولكون اكتر مصداقية معكم ماعاد عم حس من فترة طويلة بنفس الشغف للتواصل ويمكن او عالأكيد بسبب الكوارث اللي عم نشوفها بفلسطين الحبيبة .. وقبلها الكوارث البشرية اللي عم تصير لترويج بعض من سخافات وتفاهات وقلة احترام صانعي المحتوى لعقولنا. لكل هالاسباب انا اصبحت مقلة جدا بالتفاعل . ولكن انا بخير ولله الحمد وبشكر كل شخص سال عني برسالة او اتصال انتم بالقلب وفيكم بكبر.. وبكل الاحوال اللي حابب يضيفني من جديد على صفحتي الجديدة والوحيدة الرسمية على انستغرام مابقول لا . محبتي للراقيين".

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