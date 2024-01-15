بالفيديو- هيفا وهبي: "أنا صار لازم فل".. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة التي طرحتها منذ أيام "وصلتلها".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، مقطع من الفيديو كليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت أنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".

وأرفقت هيفا مقطع الفيديو بتعليق، أعلنت فيه عن طرح الفيديو كليب قريباً، وأضافت: "استرجع حبك ممن لم يثمن قيمتك والعشرة.. استرجع صداقتك ممن لم يحفظ سرك.. استرجع قوتك ممن يستهويه ضعفك.. استرجع قلبك ممن يستطيع العيش بدونك.. استرجع اهتمامك من صاحب الردود المتأخرة والباردة والقصيرة.. واعطهِ شيئاً واحداً.. أعطِ ظهرك!!!".

وتفاعل عدد كبير من متابعي هيفا مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن حماسهم الكبير للفيديو كليب، كما عبروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة "وصلتلها".



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