خالد الصاوي يعترف بخضوعه للعلاج النفسي وهذا ما حصل معه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري خالد الصاوي عن تجربة العلاج النفسي التي خضع لها، قائلا: "روحت لدكتور نفساني 3 شهور وفي الآخر قال خلينا أصحاب أحسن".



وأضاف الصاوي: "الدكتور قال لي يا عم إنت شخصيتك أقوى مني، واعتبرني أخوك الصغير، وده لإني تقلت عليه".

وتابع: "في مرة لقيت ناس راكنة عربياتها في الجراج الخاص بالدكتور وإتخانقت علشانه، فقال إن البارانويا ساعات ممكن تنفع".

وقد جاء حديث خالد الصاوي في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه عبر قناة ON مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي.