حمادة هلال يشارك جمهوره أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة مجمعه في إطار واحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق هلال، على الصورة: "حاولت كتير، حاولت حاولت بس اتزاولت".

وكان الفنان حمادة هلال، قدم مسلسل "المداح 3"، في رمضان 2023، تحت عنوان "أسطورة العشق"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

وبدأ المخرج أحمد سمير فرج في تصوير المشاهد الأولى من "المداح 4" يوم 10 ديسمبر الماضي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل "المداح 4" بطولة النجم حمادة هلال والنجم فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، صفاء جلال، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (صباح إخوان) للمنتج صادق الصباح .

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