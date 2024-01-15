شاب يدخل في نوبة بكاء عند رؤية هيفا وهبي .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خلال مغادرة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مكان إحيائها حفل ملك جمال لبنان في بيروت، أوقفها شاب في سيارتها، وبكى وعبر عن أنه كان حلمه أن يلتقي بها.



هذا الشاب معروف، حيث أنه أحمد عبلا صاحب صفحة " beirut billionaire".

وكانت قد أحيت هيفا حفل إنتخاب ملك جمال لبنان، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتألقت بإطلالة رائعة كعادتها.

وشاركت هيفا وهبي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله إطلالتها، وظهرت وهي ترتدي جامبسوت ضيقاً باللون البنفسجي من قماش لامع، وبقصة مميزة للغاية عند الصدر، ومرفقاً بكمين طويلين مع قفازين، ووشاح طويل من الريش باللون الأسود من الريش.

الجامبسوت من تصميم Alexandre Vauthier، وبحسب موقع البيع، يصل سعره إلى الـ 2079 يورو.

وتركت هيفا شعرها الرائع منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بجمالها.