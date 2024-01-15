هل يدخل رامي إمام مجال التمثيل ؟

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح جديد له تحدث المخرج المصري رامي إمام عما إذا كان من الممكن أن يتجه للتمثيل فقال أنه أحيانا يفكر في الأمر لكن يتراجع بعد ذلك بسبب متاعب المهنة.



وفي التفاصيل قام إمام :"إني أمثل خطوة محتاجة مليون سنة تفكير وإني أمثل كوميدي دي محتاجة مليار سنة، موضوع الدم الخفيف حاجة رباني أو ممكن في الجينات، أنا مش بشوف دمي خفيف أنا بحاول طول الوقت أبقى مصاحب الناس اللي معايا عشان محسش بالغربة في التصوير".

كلام إمام جاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلاكيت" الذي تقدمه لينة الطهطاوي.