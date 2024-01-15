تامر عاشور الأول على يوتيوب بـ"هيجيلي موجوع"

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر الفنان تامر عاشور بأغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع”، على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، وذلك خلال 3 أيام من طرحها.

مشاهدات أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

أغنية هيجيلي موجوع اقتربت من مليوني مشاهدة خلال 72 ساعة من طرحها عبر قناة تامر عاشور الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها "مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع اه يا عيني عشمان قولولوا خلصانة بوداع وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان قولولوا خلصانة بوداع وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين في مين ناس راحو وماجوش ".

أجواء أغنية هيجيلي موجوع

تأتي أجواء “هيجيلي موجوع” بمشاعر تكميلي لأغنية “تيجي نتراهن”، اللتان وصفتا الثقة في قرار الفراق والتخلص من الحبيب السابق وخاصةً إذا كان مؤذي، ووصفة التحدي الأمثل لرجوعه

وكانت “تيجي نتراهن” لنفس الشاعر “عليم”، وتقول كلماتها "تيجي نتراهن

إنّ هييجي اليوم وتقولي إن إنت ندمتي

وإنّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقي

من دي الوقتِ ليومها كلام

إعملي بس حساب قدام

أنا حذرتك وبقي افتكري إنك صممتي

تيجي نتراهن

إنّ هييجي اليوم وتقولي إن إنت ندمتي

وإنّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 730 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.