بالصور – صفية العمري تتصدّر بعد ظهورها للمرّة الأولى مع ابنها

أثارت الفنانة المصرية، صفية العمري، الجدل بعدما نشرت صورة تجمعها بإبنها للمرة الأولى عبر صفحتها الخاصة على انستغرام. وعلقت: “صباح الخير من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد”.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها صفية العمري صورة تجمعها مع ابنها من الفنان الراحل جلال عيسى، والذي أنجبت منه أيضًا ابنها “وليد”.

لاقت الصورة انتشارًا واسعًا حيث ظهرت العمري بكامل جمالها وأناقتها الى جانب نجلها، مما دفع الجمهور للإشادة بإطلالتهما وتمنوا لهما دوام الصحة والعمر الطويل.

في وقت سابق شاركت نجمة “ليالي الحلمية” جمهورها على انستغرام بصور وفيديوهات أحدث جلسة تصوير لها بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، حملت عنوان “عيون صفية” وتألقت خلالها بـ ٣ لوكات مختلفة، لاقت اعجاب المتابعين الذين عبروا عن محبتهم وشوقهم لنجمتهم المفضلة.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة صفية العمري في الأعمال الفنية كان من خلال الفيلم القصير “كان لك معايا” الذي شاركها بطولته محمود قابيل، عائشة ابن احمد، اسامة سعد وغيرهم، من تأليف واخراج روجينا بسالي.

وفي العام ٢٠١٦، شاركت في فيلم “فص ملح وداخ” إخراج تامر بسيوني، تأليف كريم الحسيني، سيناريو محمد السباعي، من بطولة عمرو عبد الجليل، هبة مجدي، عبد الرحمن أبو زهرة، صفية العمري، ويزو، محمد متولي، إنعام سالوسة وغيرهم.