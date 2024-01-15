ريم سامي تنشر صورة خطوبتها الرسمية

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ريم سامي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الرسمية لخطوبتها على الشاب محمد المغازي التي تمت في 12 من الشهر الجاري أي يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير.
وأطلت ريم سامي في حفل خطوبتها بإطلالة متألقة للغاية، وإرتدت ريم سامي فستاناً باللون الأبيض قصير وضيق بأكمام طويلة، ومن قماش الدانتيل.
والفستان من BRONX AND BANCO ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 850 دولار.
ومن الناحية الجمالية، تركت ريم شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بمحلامها.
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