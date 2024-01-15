كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها الملحن المصري مصطفى جاد بعيد ميلاد ابنهما "زين".

زين بلغ من العمر 6 سنوات، ورقصت كارمن وغنت مع ابنها الذي ارتدى ملابس مرسوم عليها شخصيات Minecraft، كما زين مكان الإحتفال بشخصيات اللعبة.

وكانت آخر أغنية طرحتها كارمن في أيلول سبتمبر الماضي بعنوان "روقاني"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ.

ومن بين كلمات الأغنية:

يا غالي يا غالي يا غالي عليا، بقالي ليالي هموت عليك، ده وأنا مكاني مليت عينيا، جيتلي ومجاش بعديك، حبيبي حبيبي حبيبي أنا حابة، أملي قلبي من عينيك، ناولني أبوس أيد اللي ربى، تسلم أيدينه عليك، الله الله عليك، روقاني، أنت السبب فيه.

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