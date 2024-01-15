بدر خلف يحتفل بعيد ميلاده.. وعمره الحقيقي 50؟

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل خبير التجميل بدر خلف بعيد ميلاده، وشارك الجمهور مقطع فيديو له وثق من خلاله الإحتفال.



وعلق بدر على الفيديو كاشفاً عن عمره الحقيقي 50 عاماً، وقال: "كل عام وانا بخير صار عمري 50 سنه".

وأكد الجمهور أنه لم يصدق كلامه، وأنه لا يمكن أن يكون عمره 50.

وكان بدر قد شارك الجمهور، مقطع فيديو ظهر فيه وهو ينعى إيلاف، التي توفيت بشكل مفاجئ، وسيتم دفنها في السعودية.

وبدا بدر في الفيديو وهو يرتدي فستاناً باللون الأسود، ويبكي بأسلوب مستفز، وإعتبر الجمهور أن مقطع الفيديو هذا مزعج للغاية.

وتلقى بدر كالعادة عدداً كبيراً من التعليقات المسيئة بحقه، والمهاجمة للمحتوى الذي يقدمه، وطالبه المتابعون السلطات بوضع حد له بأسرع وقت، مع العلم أن هذا المحتوى يقدمه بدر خلف منذ سنوات، ولم يتم توقيفه ولا حتى لمرة واحدة.