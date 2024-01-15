نقابة المهن الموسيقية تنعى رحيل الملحن وليد عبد العظيم

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين رحيل الملحن وليد عبد العظيم، إذ غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته نقابة المهن الموسيقية.

نص نعي الموسيقيين لرحيل الملحن وليد عبد العظيم

جاء بيان الموسيقيين كالآتي: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" .

من هو وليد عبد العظيم؟

قدم الملحن وليد عبد العظيم خلال مسيرته الفنية أعمالًا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم مصطفى كامل، وحكيم، وعبد الباسط حمودة، ودياب، وسمسم شهاب.

من أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، ومين غيرك فاضلي، والجو هادي خالص، وسلفني ضحكتك، والإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني التي لا تُنسى.