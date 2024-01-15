نادي سينما المرأة يعرض فيلم إستروبيا على مسرح الهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، تقديم فعاليات نادي سينما المرأة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

أحداث فيلم إستروبيا

تدور أحداث الفيلم الروائى "إستروبيا"، إخراج أحمد حسونة، حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012، لتفقد آثارهم بعد ركوبهم على متن قارب تهريب من شواطئ الإسكندرية في مصر.

نبذة عن نادي سينما المرأة

ومن الجدير بالذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر.

نبذة عن المركز القومي للسينما

كما يؤدي المركز القومي للسينما العديد من الأنشطة السينمائية والتي منها إنتاج الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فعلى سبيل المثال انتج المركز عام 2002 (3 أفلام تسجيلية، 4 أفلام روائية قصيرة)، وأيضا إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة إلى جانب المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية وكذلك تنظيم عروض سينمائية خاصة وإقامة الندوات والمؤتمرات السينمائية.