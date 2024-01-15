موسيقى يحيى خليل على مسرح الأوبرا الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا للفعاليات المتنوعة التى تنظمها وزارة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لرائد موسيقى الجاز يحيى خليل، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 18 يناير على المسرح الصغير.

تفاصيل حفل يحيى خليل في الأوبرا المصرية

يقدم خليل خلال الحفلين عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره عددًا من أعمال كبار مؤلفى الموسيقى العربية منهم محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم.

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاتة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد أن نال تكريمات عدة، وشارك فى عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما ، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا ، فرنسا ، صربيا ، بلغاريا ، النمسا ، اليونان ، روسيا ، المغرب ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.