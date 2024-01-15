سمير غانم ترك الشرطة من أجل الفن.. وجورج سيدهم سبب زواجه

ياسر رشاد - القاهرة - تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى العظيم الراحل “ سمير غانم” ، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 84 عام بعد صراع مع فيروس كورونا 2021، تاركًا تاريخ فنى بأعمال كوميدية رسم بها البسمة على وجوه الجمهور نتذكره بها حتى الآن.

بداية سميرغانم بالوسط الفنى:

ولد “سمير غانم” في محافظة أسيوط عام 1937، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الشرطة بناءًا على رغبة والده ليصبح ضابط مثله، لكنه رسب بها أكثر من عامين، انتقل إلى كلية الزراعة، وهناك التحق بفرقة المسرح داخل الجامعة ليبدأ مشواره مع التمثيل.

بدأ سمير غانم حياتة الفنية بتأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”ومعه جورج سيدهم والضيف أحمد، قدموا الكثير من الاسكتشات في شكل غنائي ساخر وكوميدي، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة، لتفاعل الجمهور معهم، بعدها دخلوا للوسط الفنى ببطولة العديد من الأفلام .

لكن انتهت مسيرة الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد، لكن ظل سمير غانم يعمل مع جورج سيدهم فى مسرحيات وأفلام بالسبعينيات،و أشهرهم:"المتزوجون،أهلًا يا دكتور"، بعدها اتجه سمير غانم للعمل بمفرده ببطولة الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية مثل:"أميرة حبى أنا، حكاية ميزو،الكابتن جودة،المجانين التلاتة،لسنا ملائكة،الزواج على الطريقة الحديثة،يارب ولد".

قدم “سمير غانم” ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عمل درامي للتلفزيون والإذاعة، فضلاً عن فوازير رمضان “فطوطة”، الذى اشتهر بها وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وأجمعوا على حبه.

زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز:

كانا من أهم وأشهر الثنائي العاطفي في تاريخ الفن المصري، فقد شكلت قصة الحب والزواج بينهما حالة فريدة بين الزيجات الفنية، لتستمر قصة حبهما أكثر من 35 عامًا، حتى رحلا معًا عن عالمنا.

كانت بداية التعارف بينهم عندما رشح جورج سيدهم، دلال عبد العزيز كبديلة للفنانة آثار الحكيم لبطولة مسرحية “أهلاً يا دكتور” كان يقدمها معه سمير غانم، وظل الثنائي 4 سنوات يعرضان المسرحية، وتبادلا عبارات الحب والإعجاب دون التصريح بأي شىء.

حتى طلبت دلال عبد العزيز منه فى أحدى المرات أن يعيدها لمنزلها بعد الانتهاء من العرض المسرحي، و بدأ سمير غانم يلتفت إليها بصورة ملحوظة، وتزوجا عام 1984، وانجبا ابنتاهما النجمتان دنيا وإيمى.