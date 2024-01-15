أحمد سعد ضيف برنامج "SOLD OUT" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف برنامج" sold out" خلال شهر فبراير المقبل المطرب أحمد سعد.

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "قريبا، شهر فبراير".

وتطرح شركة تذكرتي خلال أيام تذاكر الحفل كما تعلن عن تفاصيل وشروط حضور الحلقة.

يذكر أن كشف الفنان أحمد سعد عن غناء الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة الفنانة إسعاد يونس.

ونشر "سعد" الملصق الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وظهر برفقته الفنان بهاء سلطان وعلق قائلا: "قريبًا، كله فالصو مع النجم بهاء سلطان من فيلم عصابة عظيمة بطولة صاحبة السعادة إسعاد يونس".

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