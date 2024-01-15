فيلم Oppenheimer يحصد أبرز جوائز النقاد Critics Choice Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان حصده الجوائز العالمية، بفوزه، الأحد، بـ8 من جوائز النقاد Critics Choice Awards.

وفي خطوة جديدة على طريق الأوسكار، انتزع الشريط الذي يتناول شخصية مبتكر القنبلة النووية جوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج لنولان، وأفضل دور مساعد لروبرت داوني جونيور، بالإضافة إلى أفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى، وأفضل مونتاج، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل طاقم تمثيل، خلال احتفال Critics Choice Awards في لوس أنجلوس.

وشكر نولان خلال تسلمه جائزته للنقاد “مساعدتهم على إقناع الجمهور العريض بأن فيلماً عن فيزياء الكم ونهاية العالم يستحق المشاهدة”.

وأكد الفيلم الفرنسي Anatomy of a Fall للمخرجة جوستين ترييه نجاحه العالمي، بحصوله على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، بعدما كان نال جائزتَي “جولدن جلوب” في مطلع يناير، وعزز هذان الإنجازان فرص الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير، والذي يتناول محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجها، في تتويج مسيرته بلقب الأوسكار.

وحصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها دور باكستر في الكوميديا السوداء Poor Things، بعد نيلها جائزة “جولدن جلوب” مماثلة.

كذلك أتبعَ بول جياماتي جائزة “جولدن جلوب” التي نالها بفوز بلقب أفضل ممثل عن دوره في Winter Break، فبات أحد أبرز المنافسين لكيليان مورفي الذي يجسد شخصية جاي روبرت أوبنهايمر في فيلم كريستوفر نولان، على جائزة الأوسكار المخصصة لهذه الفئة.

أما حصيلة فيلم Barbie الذي شكّل ظاهرة تجارية خلال الصيف الفائت، فشملت جوائز أفضل فيلم كوميدي، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل أغنية، وأفضل ديكور وأزياء وتصفيف شعر وماكياج.

وفي مجال الرسوم المتحركة، كان الرابح الأكبر فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse.

ويتولى اختيار الفائزين بجوائز Critics Choice Awards، هيئة ناخبة تضمّ نحو 600 من أعضاء أهم المؤسسات التي تُعنى بالنقد السينمائي في الولايات المتحدة.