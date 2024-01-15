مصر.. تراجع المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم دراما رمضان 2024، في مصر، تراجعاً في عدد المسلسلات الكوميدية، إذ تضم الخريطة الأولية 6 أعمال فقط، مقارنة بـ9 مسلسلات العام الماضي.

ويغيب عدداً من نجوم الكوميديا عن المنافسة هذا العام، أبرزهم محمد هنيدي، الذي كان من المفترض أن يشارك بالجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” قبل أن يُؤَجل، وكذلك دنيا سمير غانم، وأحمد فهمي وعلي ربيع.

وتضم قائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان المقبل، “الكبير أوي 8″ بطولة أحمد مكي، و”فراولة” لنيللي كريم، و”بابا جه” لأكرم حسني، و”هو وهي وهم” لهشام ماجد، و”خالد نور وولده نور خالد” بطولة شيكو، وأخيراً “لانش بوكس” لغادة عادل.

“الكبير أوي”

ويواصل الفنان أحمد مكي، تقديم سلسلة “الكبير أوي”، فسيطل على جمهوره في رمضان 2024، بالجزء الثامن، والذي انطلق تصويره قبل أسابيع، ومن المفترض أن يضم عدداً من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل ومحمد ثروت.

المسلسل يُشارك في بطولته، كل من بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، والعمل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، وإخراج أحمد الجندي.

نيللي كريم وأكرم حسني

وتعود الفنانة نيللي كريم، إلى تقديم الأعمال الكوميدية، من خلال مسلسل يحمل اسم “فراولة” مكون من 15 حلقة فقط، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وشيماء سيف وأحمد فهيم. وتجسد نيللي خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى “فراولة” ابنة حارس عقار، وتحلم بالثراء، لذلك تقرر بيع الوهم للناس من خلال عدة مهن تعمل بها، منها قارئة فنجان، وخبيرة طاقة، وإنفلونسر.

وبدورها، قالت الفنانة نيللي كريم، لـ”الشرق”، إنها ستعود إلى الكوميديا، في رمضان لهذا العام، بعد غياب عن هذه النوعية دام قرابة الـ4 أعوام، منذ مسلسل “بـ100 وش” الذي عُرض عام 2020.

وأشارت إلى أن تقديم مسلسلها الجديد “فراولة” في 15 حلقة فقط، يرجع إلى رغبتها في دخول تصوير العمل، وجميع حلقاته مكتوبة بالفعل، وهذا لا يُتاح غالباً في المسلسلات المكونة من 30 حلقة، كما أن “الأعمال القصيرة، أصبحت تجذب الجمهور، وتحقق نجاحاً كبيراً لما تتضمنه من أحداث مكثفة بعيداً عن المط والتطويل”.

كما يعود أكرم حسني، إلى ماراثون دراما رمضان، بعد غياب استمر لعام واحد فقط، حيث يستعد لتصوير مسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً “بابا جه”، مكون من 15 حلقة فقط.

ويُشارك في بطولة المسلسل، نسرين أمين وسماء إبراهيم، والعمل تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

نسرين أمين، كشفت لـ”الشرق”، عن طبيعة الشخصية التي ستُجسدها داخل العمل، موضحة أنها تؤدي دور زوجة أكرم حسني، وتعمل في مدرسة.

انفصال فني

ويشهد موسم دراما رمضان 2024، انفصالاً فنياً بين هشام ماجد وشيكو، حيث يُقدم كل منهما مسلسلاً بمفرده.

ويتعاون شيكو، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، في مسلسل كوميدي يحمل اسم “خالد نور وولده نور خالد”، والذي انطلق تصويره مؤخراً، ويُشاركهما البطولة شريف رمزي.

ويتناول المسلسل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، على مدار 15 حلقة، والعمل تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين، في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية.

أما هشام ماجد، تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “هو وهي وهم”، مكون من 15 حلقة، وهو المسلسل الذي تعاقد عليه الفنان مصطفى شعبان، قبل عامين، قبل أن يعتذر عنه.

وتعاقدت أسماء جلال، على المشاركة في بطولة المسلسل، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أسماء جلال، قالت لـ”الشرق”، إنها لم تكن تفكر في تقديم مسلسل كوميدي، إلا أنها تحمست لخوض التجربة، بسبب الموضوع الذي يتناوله العمل، واعتماده على كوميديا الموقف، فضلاً عن رغبتها في التعاون مع هشام ماجد، والمخرج خالد دياب.

“لانش بوكس”

وبعد غيابها عن موسم دراما رمضان الماضي، تعود الفنانة غادة عادل، بمسلسل جديد في رمضان 2024، يحمل اسم “لانش بوكس” مكون من 30 حلقة.

المسلسل مستوحاة أحداثه من المسلسل الأميركي Good Girls، الذي عُرض لأول مرة عام 2018 في 4 مواسم، وتدور أحداثه حول 3 أمهات، تنظمن عملية سطو على متجر بقالة، من أجل الهرب من المصاعب المادية وتحقيق استقلالهن.

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب غادة عادل، كلّ من جميلة عوض، وفدوى عابد، وهشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وأحمد الشامي، والعمل إخراج هشام الرشيدي.

أزمة كتابة

الناقدة ماجدة موريس، قالت لـ”الشرق”، إنّ: تراجع عدد المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024، يأتي بسبب الأزمات التي تعاني منها الكتابة، مبررة ذلك بعدم وجود مسلسلات مكونة من 30 حلقة، باستثناء مسلسلين، وهما “الكبير أوي 8″ بطولة أحمد مكي، و”لانش بوكس” لغادة عادل.

ورأت أن مسلسل “الكبير أوي” صار يُعاني من أزمات كبرى، كون أحمد مكي، وضع نفسه في قالب فني لا يريد الخروج منه منذ سنوات طويلة، قائلة: “قد لا يمتلك الثقة بالنفس، أو مجنون بالشخصيات الذي يُقدمها داخل العمل”.

وتابعت “أحمد مكي له جماهيرية كبيرة، وإذا قرر التغيير لا بد أن يجد القصة الجيدة”، لذا أبدت رفضها لاستمرار سلسلة “الكبير أوي” حال عدم إضافة أحداث جديدة وجذابة.