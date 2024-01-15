تامر عاشور يزيح كليب "موحشتكيش" من صدارة يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - فرض الفنان تامر عاشور نجاحه سريعًا بأغنية “هيجيلي موجوع”، خاصةً في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، وذلك خلال 3 أيام من طرحها، في منافسة قوية مع كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني.

حصل تامر عاشور على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة بعد تمسك كليب تامر حسني به خلال الـ4 أيام الأولى من عرضه عبريوتيوب.

أغنية هيجيلي موجوع اقتربت من مليوني مشاهدة خلال 72 ساعة من طرحها عبر قناة تامر عاشور الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها "مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع اه يا عيني عشمان قولولوا خلصانة بوداع وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان قولولوا خلصانة بوداع وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين في مين ناس راحو وماجوش ".

تامر حسني في المركز الثاني بسبب تامر عاشور

انتقل تامر حسني إلى المركز الثاني بأكثر من 8 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر يوتيوب، وتقول كلمات أغنية موحشتكيش"

شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه.