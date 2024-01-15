هند البحرينية تعود لألبومات الشتاء بعد غياب 12 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب 12 عامًا تعود الفنانة هند البحرينية بألبوم غنائي كمل لجمهورها، والتي أعلنت عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم طرحه خلال يناير الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير وكامل المنصات الموسيقية

عدد أغاني ألبوم هند 2024

يضم ألبوم هند 2024 باقة غنائية تتكون من 16 أغنية تعاونت فيهم مع كبار شعراء وملحنين الخليج، على أن يتم طرحه خلال نياير الجاري.

قائمة أغاني ألبوم هند 2024

تأتي قائمة الأغاني كالآتي: يا الله حيه، وقف نبضي، التفاصيل، ماساء ظني، حب نفسك، أشياء ماتنقال، جزيل العطا، أنا خوفي، ماعاد إلا خير، خيره، شسوي فيك، الدرايش، مالمح بكلمة، شاللي جابك، شوق ملعون، اضحك أكثر".

طرحت هند خلال مسيرتها الفنية 5 ألبومات الأول عام 2000، والثاني عام 2003 تحت اسم “قاسي”، الثالث “الغروب” عام 2005، ثم “هند 2008″، و”هند 2012.

كانت آخر إصدارات هند الغنائية المنفردة من خلال أغنية “انتهت وياك”، التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "

انتهت مااريد اضل وياك ومن هسة اريد انساك خنكة كل سجن ب الروح ولا ارجع احن لهواك بعد منكمل العشرة انتهت كلش فرد مرة فترة وعدت الفترة وهسة بخير انا بجفاك طبعك بارد ومحتار وانه تكلب ع النار شوف شصار بيه شصار متحلف اريد انساك بكثر ماجنت احبك روح يالماليني هم وجروح مسموح الكَلب بالنار بس وياك ما مسموح ما اغلط بعد وأمسح يلي وياي ما تنصح ال بزغل ما يربح ياخداع حبك مات متحب واحد يحبك يلي اتحب الي ايتعبك لازم ينشلع كَلبك دمعك بالغياب اثبات