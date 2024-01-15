فن ومشاهير

مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذاً جديداً لبيع الهدايا التذكارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الاسكندرية هو صباح اليوم منفذاً جديداً لبيع الهدايا التذكارية بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري والدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، واللواء خالد سعيد؛ رئيس قطاع الأمن، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، والأستاذة دينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات، والمهندس هشام مرتضى؛ رئيس القطاع الهندسي، ولفيف من مديري إدارات وقيادات المكتبة.

مدير مكتبة الاسكندرية يؤكد العالم يتجه للعنف وهدم جميع القيم الانسانية

txt

أحدث مطبوعات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أكد زايد أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار استراتيجية المكتبة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الأعمال الفنية والمستنسخات الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد وترسيخ الهوية المصرية.

 

ونوَّه عقل بأن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تنمية الموارد المادية، وقد تم مراعاة إقامة المنفذ عند ممر الخروج بالمكتبة، ليكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل المنفذ سوف تكون خلال ساعات عمل المكتبة.


 

وأكد سليمان أن منفذ بيع الهدايا التذكارية -وهو المنفذ السادس لبيع إصدارات وهدايا المكتبة- يعد من أهم منافذ البيع كونه متخصصاً في بيع الهدايا التذكارية الخاصة بمكتبة الإسكندرية وبعض المستنسخات من الأعمال الفنية للحضارات القديمة الفرعونية والرومانية وغيرها.

61df91ca6a.jpg
dd43a8dddd.jpg
a5358460c0.jpg
7366b49e35.jpg
ddd1083321.jpg
daad749438.jpg
051aedca64.jpg
c7a6e7f2d9.jpg
4ca378f80e.jpg
28f9e5a36e.jpg
3c0159099d.jpg
9dd3c793ee.jpg
1b1b1e8f93.jpg
1f9b4464c5.jpg
069fab4be4.jpg
e036e6a0c9.jpg
67e3faef3e.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا