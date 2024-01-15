أحمد الفيشاوي يكشف موعد عرض فيلمه "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن موعد طرح فيلمه الجديد "عادل مش عادل".

ونشر الفيشاوي البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف البوستر موعد طرح العمل يوم 24 يناير بدور السينما المصرية، ويوم 1 فبراير بالوطن العربي.

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" يعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

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