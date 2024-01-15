مي عمر تكشف عن صور من كواليس فيلم "الغربان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي عمر عن مقطع فيديو من كواليس فيلم "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد.

ونشرت مي الفيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الفيديو :"الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

اقرأ أيضا:

محمود العسيلي يطرح "الثامنة" تشجيعا لمنتخب مصر

صاحب أغنية "أنا مش عارفني".. وفاة الملحن وليد عبدالعظيم